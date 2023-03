Martijn zorgt voor opschudding tijdens koppelsweekend in MAFS: “Rode vlag-situatie”

Hoewel Martijn en Nicole inmiddels gescheiden zijn, moeten ze nog wel hun gezicht laten zien tijdens het koppelsweekend. Of Nicole hier wel echt op zit te wachten is nog maar de vraag, maar Martijn kan niet wachten om naar binnen te gaan. “Ik heb enorm veel zin om naar binnen te gaan”, zo vertelt hij. “Ik ben nieuwsgierig naar hun gezichten. Ik vind het spannend.”

“Attitude van hier tot Tokio”

De meeste koppels kennen Martijn en Nicole nog wel, maar er is ook één koppel die hun nog nooit hebben gezien. Patricia en Stephan kwamen namelijk pas in het programma ná het vertrek van de twee. Stephan is al meteen niet gecharmeerd van Martijn: “Autoritair, attitude van hier tot Tokio en ik dacht: wie de puntje puntje ben jij?” Zijn irritaties zijn niet geheel onterecht, want het lijkt er op dat Martijn hem ook wel een beetje aan het uitdagen is. Zo probeert hij een kusje te krijgen van Patricia, de vrouw van Stephan.

Jaloers

Patricia geeft niet toe, maar desondanks krijgt Stephan wel last van jaloerse gevoelens. “Normaal kan je veel meer hebben, maar je bent een stuk labieler door alles wat je meemaakt”, zo legt hij uit. “Dan komt er zo’n figuur binnen en dan denk ik: ik ga weg of anders...” Hij besluit uiteindelijk om vanaf de kant toe te kijken hoe Martijn met Patricia aan het flirten is. “Patricia is iemand die heel goed met mensen is en die heeft het op een of andere manier leuk met hem”, zo moet hij concluderen. De situatie bevalt hem niet. “Iets in mij zegt: rode vlag-situatie.”

Huilen

Eenmaal op de kamer barst Stephan in tranen uit. “Ik kan het niet uitleggen. Dit is zo lang geleden dat iemand dit bij mij gedaan heeft. En nogmaals: hij kan er niets aan doen. Op de een of andere manier komt er iets naar boven.” Patricia gokt dat de huilpartij van Stephan te maken heeft met zijn verleden. “We hebben allemaal dingen van vroeger gehad: onzekerheid, gepest, weet ik wat. Maar als je daarop aanhaakt, komt dat gevoel naar boven.”

Martijn en Paula

Ondertussen heeft Martijn zijn volgend slachtoffer gevonden, namelijk Paula. Zij lijkt wel te vallen voor zijn charmes. “We weten alle verhalen niet”, zo verklaart ze over het verbroken huwelijk tussen Martijn en Nicole. Daarnaast kan Martijn wel op de nodige sympathie van haar rekenen, aangezien haar huwelijk met Remco ook niet van een leien dakje gaat.

“Ze hadden het om moeten draaien”

Martijn loopt volledig leeg tegenover Paula en vertelt dat hij nooit op Nicole zou zijn afgestapt als hij haar in een kroeg was tegengekomen. Dat hij vanavond als single tussen de koppels staat, doet hem wel pijn. “Als ik hen allemaal zo zie, dan zie ik allemaal goede matches. En dan denk ik: jammer, ik had hier ook kunnen staan met mijn geliefde. Maar ja, het is mij niet gegund.” Hij kan na vanavond wel concluderen dat hij vindt dat de matches beter hun best hadden moeten doen. “Ze hadden het om moeten draaien”, zo legt hij uit tegenover Maarten. “Ze hadden Paula aan mij moeten koppelen en Nicole aan Remco. Dan was het klaar geweest.”

“Je kunt stoppen met liegen”

Na haar ex-man een avondje te hebben geobserveerd, weet Nicole genoeg. “Ik had het al verwacht. Hij is een flirt. Ik heb hier echt geen zin in, ik word hier zó moe van.” Bij het verlaten van het koppelsweekend, kan ze het niet laten nog een sneer uit te delen naar Martijn. “Je kunt stoppen met liegen, dat zou fijn zijn.” Martijn groet haar op een bijzondere manier terug. “Deze leugenaar zegt jou weer gedag. Dankjewel voor je komst.”

Bron: RTL 4