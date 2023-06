Martin (83) is zelf emotioneel in ‘LLDL’, omdat hij niet wil verlengen: ‘Ik vind het heel erg’

Het brengen van dat nieuws gaat hem niet in de koude kleren zitten.

Vonk niet overgeslagen

“Ik vind het heel erg, weet je dat?” biecht Martin op. “Kom even zitten,” probeert Maartje hem op zijn gemak te stellen. “Ik vind het heel spannend,” voegt hij toe. Dan brandt hij los: “Ik heb al gezegd tegen jou: je bent een schat van een vrouw. Je bent een lieverd, je hebt een hart van goud. Je bent vriendelijk. Maar de vonk is nog niet overgeslagen.”

Geen verlenging

“Gaan we verlengen?”, vraagt Maartje op de man af. “Verlengen… dat zie ik even niet zitten, joh. Ik moet opletten, anders schiet ik weer vol.” Martin is zichtbaar emotioneel. “Kutzooi, hoor, zeggen ze dan”, moppert hij als het hoge woord eruit is. “Ik had wel willen verlengen,” biecht Maartje op. “Je bent een leuke man om te zien. Vrolijk. Ondeugend. Daar houd ik wel van,” licht ze toe.

Begripvolle reactie

Gelukkig heeft Maartje wel begrip voor zijn besluit. “Ik vind het heel erg hoor,” voegt Martin nog maar eens toe. “Moeten we de koffers gaan pakken?”, vraagt Maartje om het gesprek af te sluiten. “Ja. Hoe erg het ook is,” antwoordt Martin.

Bij het afscheid geven de twee elkaar een dikke knuffel. “Ik gun jou het allerbeste,” zegt Martin liefdevol. “Ik jou ook.” Daarop volgt nog een flinke pakkerd. “Ik zal je koffer buiten zetten.” Hij is nog steeds een gentleman.

Iemand voor wie het tv-programma Lang leve de liefde helaas ook niet op een nieuwe liefde uitliep, is Mariska van Kolck. Maar dat is in haar geval geen treurig nieuws. Matthijs vertelt waarom.

Bron: Lang Leve De Liefde