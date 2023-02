Martin Rombouts kan door deelname ‘De slimste mens’ niet meer normaal over straat

Dat vertelt de finalist in het NPO Radio 1-programma Kunststof.

Grote koptelefoon op

Martin wordt overal op straat herkend en zet nu soms een grote koptelefoon op om niet continu gestoord te worden. “Mensen pakken je bij de arm en zeggen: ‘Ben jij van televisie? We kijken elke avond!’ Dat is heel gek, ik was gewoon dichter”, vertelt hij.

Al die aandacht is nog even wennen. “Ik moest witte sokken hebben dus ik dacht: ik loop even naar Weekday,” vertelt Martin, “maar ik kan niet meer door Hoog Catharijne lopen zonder dat mensen mij herkennen. Ik weet niet per se of ik dat fijn vind.”

Waarschuwing redactie

De redactie van het programma had hem hier al voor gewaarschuwd. Martin zit al een tijdje in het programma en werd zelfs zes keer de slimste van de dag. “Ik had alleen niet verwacht dat de postbode zou aanbellen met de vraag: ‘Is dit voor dé Martin Rombouts van De slimste mens?’ Ze schreef zelf ook gedichten, vertelde ze.”

Na tientallen afleveringen begint aanstaande maandag eindelijk de finaleweek van De slimste mens. Benieuwd welke vijf finalisten het tegen elkaar opnemen? Dat lees je hier.

De slimste mens is om 20.25 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO 1.

Bron: NPO Radio 1