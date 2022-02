Martine Sandifort Beeld ANP

Martine Sandifort is depressief: “Ik hoop jullie in betere stemming gauw weer ongein voor te schotelen”

Ze staat vooral bekend om de talloze komische typetjes die ze zowel op televisie als in het theater vertolkt. Maar voorlopig treedt Martine Sandifort (51) even helemaal niet meer op. Het gaat namelijk niet zo goed met de comédienne. Op social media deelt ze in een eerlijk bericht dat ze depressief is.