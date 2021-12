‘Massa is kassa’-kijkers kunnen veeleisende Nicol niet uitstaan

Meer over Massa is Kassa lees je iedere week op Veronica Superguide.

Liever lui dan moe

De ergernis begon al gelijk aan het begin van de aflevering, wanneer Nicol een appartement controleert waarin een zo te horen doodzieke Johnnie aan het klussen is. Het geluid van je televisie moet omlaag, zó hard klinkt het gehoest van de arme man. Nicol lijkt het weinig uit te maken en is vooral blij met de vooruitgang van de verbouwing. Ook steekt ze geen vinger uit als ze Mieke passeert, die net een pak laminaat de trap op sjouwt.

Geld zat en dan niet iemand inhuren die even dat huis in orde maakt..nee, ze beult liever iemand af die hartstikke ziek is..en hem dan nog vuil aankijken als hij even hoest. En dan Mieke met dat zware laminaat laten zeulen en er gewoon voorbij lopen ipv te helpen #massaiskassa — 𝓢𝓸𝓷𝓳𝓪 (@Sonjax_gr) 6 december 2021

Wat knap dat Nicol zoveel zaken kan regelen zonder iets te doen en continue te kakelen. Ze heeft ook overal verstand van.... behalve als Peter erbij is dan 🤭💪 #massaiskassa — Piet de Bruin (@PiwodeBruin) 6 december 2021

#massaiskassa die Nicole moet een schop onder haar kont krijgen. Wat een stuk asociaal. Zo behandel je je medemens niet — Jos Zon (@JosZon1) 6 december 2021

‘Als ik jou was’

Nicols gedrag kwam blijkbaar doordat er een afspraak op de planning staat. “Het gaat wel goed, maar we moeten een beetje doorpakken want ik wil volgende week met de makelaar komen”, laat ze nog even weten voordat ze weer vertrekt. En hoewel ze de hele aflevering niets goed leek te doen volgens de reacties op Twitter - van haar kleding tot taalgebruik (zoals “Als ik jou was” zeggen voordat ze iemand een taak gaf) - was het vooral haar bazige gedrag waar kijkers zich aan ergerden.

Slavendrijver Nicole jacht die arme Johnnie met een dubbele longontsteking de dood nog in#massaiskassa pic.twitter.com/zvOmpGbOu0 — Jef (@rallyjef2) 6 december 2021

Die Nicole was in een vorig leven 100% een slavendrijfster. Iets anders dan commanderen kan ze niet #Massaiskassa — Frank Mouthaan (@Dunne076) 6 december 2021

Zou Nicol denken dat ze doodgaat als ze aardig doet? #massaiskassa pic.twitter.com/pEyDr0XCMY — Shac 🦓 (@SvCapv) 6 december 2021

