‘Massa is kassa’-sterren Peter Gillis en Nicol Kremers zijn 'in goede harmonie' uit elkaar

De veelbesproken ondernemer Gillis en zijn voormalige liefde Kremers gooien het bijltje erbij neer: de realitysterren zijn niet langer samen. “Dat doen we op een vriendschappelijke manier, want we hebben als maatjes nog wel veel plezier met elkaar”, schrijft Gillis op Instagram. Het is volgens hem beter als ze een eigen weg inslaan. “Ik hoop dat iedereen begrijpt dat we voorlopig met rust gelaten willen worden. We gaan dit eerst verwerken.” De opnames van het nieuwe seizoen van Massa is Kassa gaan gewoon door, maar zonder Kremers in de hoofdrol.

Bewogen jaar

Het voormalige koppel had een bewogen periode achter de rug. Vorig jaar mei moest Gillis nog een nacht in de cel doorbrengen omdat hij Kremers mishandeld zou hebben. Hij zou haar in haar rug en neus hebben gebeten. Zij deed toen geen aangifte, maar legde wel een belastende verklaring af. Gillis gaf destijds aan dat de twee nog samen waren en een ‘sterke relatie’ hadden.

De mishandelingszaak tegen Gillis loopt nog. Een datum voor de inhoudelijke behandeling is nog niet bekend.

Bron: ANP