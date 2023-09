Matthijs van Nieuwkerk over zijn grensoverschrijdende gedrag: ‘Ik schaamde me helemaal kapot’

Van Nieuwkerk geeft in het interview met de krant onder meer aan dat hij inmiddels verschillende oud-werknemers heeft gesproken en dat hij ‘indien nodig’ persoonlijk zijn excuses heeft aangeboden.

Gesprekken met slachtoffers

‘Er waren zeer confronterende gesprekken met collega’s met wie ik heel veel jaren, dacht ik, met plezier had samengewerkt en met wie ik soms nóg werkte, die nu toch zeggen: ik vond je intimiderend en ik vond het moeilijk dat toen tegen je te zeggen’, vertelt Van Nieuwkerk aan NRC. De presentator wist naar eigen zeggen wel dat hij ‘streng’ was, maar niet dat het zo erg was.

Hij vervolgt: ‘Maar wat ik niet wist: dat we - zoals op de voorpagina van de Volkskrant stond - een burn-outfabriek waren. Dat we zoveel mensen achter de schermen ongelukkig hebben gemaakt. Ziek hebben gemaakt.’

Gevoelens van schaamte en schuld

De presentator geeft in het interview met de krant ook aan dat hij zich ‘helemaal kapot schaamde’ voor zijn daden en dat hij spijt heeft. ‘Ik wist niet dat het voor sommige mensen zó ernstig was. En dat spijt me ontzettend.’ Het lijden van zijn werknemers was hem het succes van het programma achteraf dan ook niet waard, vertelt hij. ‘De prijs was te hoog en dat had niet mogen gebeuren.’

Reactie Matthijs van Nieuwkerk

Hoewel Van Nieuwkerk zijn daden inmiddels erkent, was dat op het moment dat hij daarop reageerde nog niet zo. Zijn reactie van destijds vindt hij achteraf dan ook ‘te heftig’ geweest. ‘Ik werd teruggevouwen tot een driftbui. Tien pagina’s in de krant. Het voelde eenzijdig en buitenproportioneel. Ik vond dat er per se een reactie van mij bij dat stuk moest. Dat was in die hectiek natuurlijk buitengewoon onverstandig.’

Leven als kluizenaar

De weken na het verschijnen van het interview leefde Van Nieuwkerk naar eigen zeggen als een kluizenaar. Hij kwam zijn huis nauwelijks nog uit en was bang om mensen onder ogen te komen, vertelt hij aan NRC. Inmiddels probeert hij zijn fouten een plek te geven en durft hij langzaam weer naar de toekomst te kijken. ‘We moeten vooruit en zorgen dat iets als een angstcultuur zoals beschreven in de Volkskrant niet meer voorkomt’, aldus de presentator.

Bron: NRC