Matthijs van Nieuwkerk wil zijn kant van het verhaal vertellen in groot interview op tv

In november 2022 legde Matthijs zijn werk neer en stopte direct bij BNNVARA. De presentator kwam in opspraak nadat de Volkskrant een uitgebreid onderzoek publiceerde naar de werkcultuur achter de schermen van De wereld draait door. Sindsdien leeft Matthijs teruggetrokken en zoveel mogelijk uit de publiciteit.

Coen Verbraak, onder andere bekend van Kijken in de ziel, heeft contact gehad met de DWDD-presentator om te kijken of hij zijn verhaal wil vertellen. Over dat contact vertelt hij aan Villamedia: “Ik ben bij Van Nieuwkerk langs geweest, vooral om te kijken hoe het met hem gaat, als collega’s onder elkaar. Toen hebben we de mogelijkheid van een interview ook besproken.” Dat betekent overigens niet dat het interview er ook echt komt. “Het zijn verkennende gesprekken geweest. Niet meer dan dat.”

NPO-onderzoek

Als er een interview komt, wordt dat pas na het NPO-onderzoek over grensoverschrijdend gedrag bij de publieke omroep gegeven. “Het zou raar zijn als we gaan praten voordat we weten wat er uit dat onderzoek komt. Het lijkt me goed dat je dat eerst afwacht voor je een gesprek voert.” Dat onderzoek loopt nu nog. Matthijs is wel al bezig met ‘reparatiegesprekken’, zo heeft hij al gepraat met zijn oud-visagiste Jelleke van Rijsoort. Zij vertelde over dat gesprek: “Het ruimt op en het geeft een stukje erkenning.”

Er is ook niet bekend waar zo’n eventueel interview zou worden uitgezonden. BNNVARA heeft in ieder geval al aangegeven geen interesse te hebben.

Bron: ANP