‘Matthijs van Nieuwkerk zorgde jarenlang voor angstcultuur bij ‘DWDD’’

De Volkskrant sprak met meer dan zeventig oud-medewerkers van DWDD.

Extreme woedeaanvallen

De afgelopen maanden heeft de krant onderzoek gedaan naar de angstcultuur achter de schermen bij DWDD en de rol van de omroep hierin. Tientallen oud-medewerkers vertellen aan de krant hoe ze werden geïntimideerd, uitgescholden en vernederd op de redactie. Uit de verhalen blijkt dat Matthijs extreme woedeaanvallen had en regelmatig in het gezicht van collega’s schreeuwde. “Het was alsof de duivel in hem kroop”, zegt een oud-redacteur tegen de krant.

BNNVara greep niet in

De sfeer op de redactie heeft voor stress, een gevoel van onveiligheid en bij tientallen mensen voor burn-outs en andere ernstige psychische klachten gezorgd. Sommige mensen hebben er zelfs ptss kenmerken of een angststoornis aan over gehouden. De top van omroep BNNVara werd herhaaldelijk gewaarschuwd, maar zou niet hebben ingegrepen. In de krant zegt een medewerker dat iedereen hiervan wist, maar “er gewoon werd weggekeken”. “BNNVara deed alles voor het succes. Zo lang het zo goed ging, konden ze doen wat ze wilden. Ik verwijt mezelf en mijn collega’s dat we hebben gezwegen in angst.”

Eindredacteuren

Niet alleen Matthijs zou ‘monsterlijk gedrag’ hebben vertoond op de redactie, maar ook de eindredacteuren. Zo zou DWDD-hoofdredacteur Dieuwke Wynia volgens medewerkers mensen opjagen en redacteuren ‘ambtenaren’, ‘zombies’ en ‘lui’ noemen, terwijl ze 70 tot 80 uur per week werken. Aan de Volkskrant erkent Dieuwke dat ze ‘bot’ en ‘te weinig invoelend’ is geweest. “Daar heb ik spijt van”, zegt de oud-hoofdredacteur.

Reactie Matthijs

Matthijs wilde in eerste instantie niet reageren, maar liet vlak voor de publicatie toch van zich horen. “Dat we kennelijk toch niet iedereen een veilig en prettig gevoel hebben kunnen geven en dat het zelfs collega’s ziek heeft gemaakt, dat spijt me enorm”, verklaarde hij. “Nu zitten we met een aantal ongemakkelijke gedane zaken. Die nemen helaas geen keer, maar stemmen wel tot nadenken. Deze spiegel blijft in mijn kamer hangen.” BNNVara zegt dat dit statement “wordt meegenomen in het beraad en in de gesprekken die we met Matthijs voeren”.

Bron: Volkskrant