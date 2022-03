Niet bij Qmusic, maar Radio 538.

Mattie en Wietze weer samen

Dat de radio-dj’s Mattie Valk en Wietze de Jager voor deze actie weer samenkomen, is bijzonder. De wegen van deze twee scheidden een paar jaar geleden met flinke ruzie, maar voor Radio555 leggen ze het bij. Van 8.00 uur tot 10.00 uur hoor je ze samen op Radio 538.

Samen in actie voor Oekraïne

Samen in actie voor Oekraïne is te zien op NPO 1, RTL 4 en SBS6 van 20.30 uur tot 23.00 uur. Naast Wendy van Dijk zetten verschillende BN’ers zich in voor de actie, onder anderen Chantal Janzen, Rob Kemps, Jeroen Pauw, Eva Jinek, Britt Dekker, Dionne Stax en Hila Noorzai. En naast Radio 538, is er van 6.00 uur tot 21.00 uur ook een speciale uitzending van Radio555 te horen op NPO Radio 2, NPO 3FM, NPO Radio 5, Qmusic, 100%NL, Radio10, Radio Veronica, SLAM! en Sublime. Lees hier meer over het programma en de samenwerkende hulporganisaties.

Misverstand over Wendy van Dijk

Er kwam veel kritiek op eerdere berichtgeving over de rol van Wendy tijdens deze actie. Dat Wendy van Dijk tijdens de actie aan de Pools-Oekraïense grens zou staan om live verslag te doen van de situatie daar, is volgens Talpa en Giro555 een misverstand. Talpa verklaart nu dat Wendy niet aan de grens zal staan: “De exacte invulling van Wendy’s rol tijdens de Giro555-actie moet nog definitief bepaald worden. In de hectiek van het opzetten van deze tv-actie is het misverstand ontstaan over verslaggeving ter plaatse, daar is geen sprake van. Door de omstandigheden en de actualiteit blijft alles tot op het laatste moment aan verandering onderhevig.”

Bron: Telegraaf