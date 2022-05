Die roze wolk waarop Maurice zat, tja... Daar is hij hard van naar beneden gevallen.

Hoe gaat het nu met Maurice en Dennis na MAFS?

Na het mislukte huwelijk met Arjan, die tijdens de huwelijksnacht al de handdoek in de ring gooide, gaf Maurice niet op. Hij moest en zou de liefde vinden in het programma en legde al zijn hoop en vertrouwen in de handen van de experts. Die wisten de tweede keer wél een mooie match te vinden: met nieuwe man Dennis was het meteen raak.

Trouwen zullen ze uiteindelijk niet, maar aan het einde van het seizoen spreken de mannen af om een relatie aan te gaan. Dé vier woorden vallen zelfs al: ik hou van jou. Maar zo gelukkig als ze toen waren, dat zijn ze inmiddels niet meer.

Married at first sight: update

Het voormalig koppel komt nog een keer samen in het huis van Maurice om een relatie-update te geven. “Om maar meteen met de deur in huis te vallen: we zijn niet meer bij elkaar,” vertelt Maurice in deze video van RTL. “De start was voor mij waanzinnig vanaf date één, date twee en het koppelsweekend. Ik heb vanaf toen op een roze wolk gezeten.”

Terwijl Maurice meteen halsoverkop verliefd werd op Dennis waren die gevoelens niet wederzijds. “Het begin voelde goed. We hadden het meteen leuk samen en ik keek uit naar de volgende date. Dat zat wel goed, maar de verliefdheid was er nog niet. Ik had zoiets van: dat kan nog komen.”

Na het koppelsweekend bloeide de liefde van Maurice voor Dennis nog meer op. “Toen dacht ik: dit is echt mijn man. Maar daarna voelde ik dat het er niet bij jou was en dat je er zoekende in was. Wat er dan bij mij gebeurt – heel oneerbiedig gezegd: ik val van mijn roze wolk af en dan ga ik me juist heel erg beschermen om niet gekwetst te worden.”

Dat blijkt achteraf het kantelpunt in de relatie te zijn. Toch gaf Maurice niet op, hij vond Dennis te leuk om hem te laten gaan. Hun relatie hield geen stand, omdat het contact minder werd. Dennis: “Ik heb weleens gebeld en dan kreeg ik meteen de voicemail. Prima, dan bel je misschien wel terug. Maar dat gebeurde niet. Nou ja, oké. Het zal wel.”

De twijfel nam daardoor ook bij Dennis toe. Bovendien is hij niet echt verliefd geweest op Maurice, zo geeft hij toe. “Verliefd zijn is dat ik niet meer weet wat ik doe en dat ik kriebels heb. Dat had ik niet.” En daarmee komt hun televisiesprookje, dat achter de schermen dus helemaal niet sprookjesachtig bleek te zijn, tot een einde.

Bron: RTL