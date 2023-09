Máxima floreert in tropisch oranje tijdens werkbezoek in Groningen

De jurk met ceintuur die Máxima in Groningen draagt, is van haar favoriete modeontwerper Natan. Het is niet de eerste keer dat de koningin in deze zomerse creatie verschijnt: ook tijdens een bezoek aan een middelbare school in het Arubaanse San Nicolas trok ze ‘m uit de kast. Toen matchte ze daar donkere accessoires bij; nu kiest ze voor een oranje ensemble met bijpassende clutch en pumps. In combinatie met haar gebruinde huid en zonnige coupe, is het weer een plaatje om vrolijk van te worden.

Mentale gezondheid

Máxima, sinds maart 2022 erevoorzitter van stichting MIND Us, is in het kader van de mentale gezondheid van Groningse jongeren op bezoek bij de Campus Eemsdelta Groningen. Maar liefst een op de drie jongeren in de provincie kampt met een slechte mentale gezondheid. MIND Us heeft als doel jongeren grip te geven op hun mentale toestand.

Beeld Brunopress/Patrick van Emst

