Maxime Meiland deelt vreselijk nieuws: “Jut is overleden door een aanrijding”

Het gezin had twee Britse kortharen genaamd Jut en Jul. Jut is helaas overleden na een ongeluk.

Maxime Meiland deelt verdrietig bericht

Maxime schrijft op Instagram Stories: “Onze liefste Jut is vanochtend overleden door een aanrijding. Zijn broertje Jul is nogal van slag en wij ook... Rust zacht lieverd.”

Gezinsuitbreiding

Het gezin haalde de twee katten ruim een jaar geleden in huis. In april 2021 kregen we voor het eerst beelden van de, toen nog, kittens op Instagram te zien. Sindsdien deelde Maxime vaak lieve foto’s en video’s van de beestjes.

Vivé

Het was destijds een drukke periode in het leven van Maxime en Leroy met heel wat gezinsuitbreiding. In maart 2021 lieten ze namelijk weten dat ze hun eerste kindje samen verwachtten. “Dolgelukkig, trots en blij, schuiven wij er een stoeltje bij”, schreven ze op Instagram. Op 14 september werd dochtertje Vivé geboren.

Verloving

Maxime had al dochtertje Claire, zij is inmiddels 4 jaar oud. Sinds maart dit jaar zijn Maxime en Leroy verloofd. De twee zijn zo’n twee jaar samen. De aanloop naar het huwelijk en de bruiloft zelf zullen we waarschijnlijk op televisie gaan zien.

Nog wat lieve foto’s die Maxime van de beestjes heeft gedeeld:

Maxime Meiland zei volmondig ‘ja’ tegen haar vriend Leroy. Alleen laat de Grote Dag langer op zich wachten dan ze beiden hadden bedacht. Dit is waarom:

