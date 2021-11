Maxime Meiland en Henny Huisman winnen Loden Leeuw voor meest irritante personen in een reclame

Dít zijn de drie winnaars

Meest irritante reclame

De prijs voor de meest irritante reclame werd gewonnen door beveiligingsbedrijf Verisure. Het bedrijf kreeg 44% van de stemmen en heeft daarmee op het nippertje gewonnen van de matrasreclame van Decupré. Kijkers hebben gestemd op de reclame van Verisure omdat deze taaltechnisch niet klopt en het ongeëmancipeerd werd gevonden dat een vrouw haar man op werk belt om een alarmsysteem te regelen. Bekijk hieronder hoe het bedrijf de beruchte prijs in ontvangst nam:

Meest irritante BN’er in een reclame

Henny Huisman werd gekozen tot meest irritante BN’er in een reclame, met 48% van de stemmen. Hij kreeg de prijs voor zijn rol in de reclame van Meubelzorg. Hierin verrast Henny een dame met een cheque van Meubelzorg en roept: “Surprise!” Volgens Radar vonden stemmers de reclame een toneelstukje en gaven aan dat hij op deze manier teert op het succes van de Surpriseshow. In 2008 won Henny de Loden Leeuw voor de meest irritante BN’er in een reclame ook al, toen voor zijn rol in de commercial van de Postcodeloterij. Bekijk hier hoe Henny zijn prijs in ontvangst nam:

Meest irritante influencer die reclame maakt

Ook Maxime Meiland won een Loden Leeuw. Nu kun je denken: ik heb Maxime Meiland toch helemaal niet in een televisiereclame gezien? Klopt! Dit jaar is er een nieuwe categorie in het leven geroepen: de meest irritante influencer die reclame maakt. Dit is gedaan omdat reclame zich tegenwoordig niet alleen nog beperkt tot televisie. Maxime won de prijs met 24% van de stemmen met haar promotie voor HelloFresh. Volgens Radar vinden de kijkers dat Maxime met haar online posts alleen maar wil cashen en continu haar kind hiervoor inzet. Door de vele promoties voor HelloFresh komt, volgens de kijkers, het merk niet meer betrouwbaar over. Of Maxime zin had om haar prijs in ontvangst te nemen? Niet bepaald:

Bron: Radar, Shownieuws.