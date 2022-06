Welke rol Martien en Erica krijgen is ook al besloten.

Witte jurk

Maxime vertelt aan Shownieuws dat ze een échte trouwjurk wil. “Wel helemaal wit. Trouwen doe je maar een keer, daar gaan we dan maar vanuit”, zegt ze lachend. “Dus ja, je moet wel uitpakken.”

Bijzondere taak

Claire krijgt tijdens de bruiloft een bijzondere taak, vertelt Maxime. “Clairtje gaat de ringen dragen. Dat zei ze al bijna direct nadat Leroy mij gevraagd had: ‘mam, ik wil heel graag de ringen brengen op zo’n kussentje’. En ze wordt bloemenmeisje. Ze heeft echt een rolletje en dat vindt ze enig.”

Martien en Erica

Meestal brengt de vader de bruid naar het altaar, maar bij de Meilandjes doen ze dat iets anders. “Mijn moeder had al gezegd dat zij mij weg gaat brengen. Ik vind ook dat mijn moeder dat absoluut moet doen. Mijn vader gaat gewoon lekker ouwehoeren met iedereen en een beetje wijn drinken. Doen waar hij goed in is. En een kleine speech zou leuk zijn”, hint Maxime.

Huwelijksaanzoek

Maxime en Leroy maakten begin maart via Instagram bekend dat ze gaan trouwen. “JAAA!”, schreef Maxime enthousiast bij de prachtige foto’s van het huwelijksaanzoek. Het koppel is samen sinds augustus 2020. De twee leerden elkaar kennen in Frankrijk, tijdens de opnames van Chateau Meiland. Leroy werkte als cameraman aan het razend populaire programma mee. De vonk sloeg toen al snel over tussen die twee. Vorig jaar maart maakten ze bekend dat ze samen een kindje verwachtten. Op 14 september is dochter Vivé geboren.

Bron: Shownieuws