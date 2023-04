Maxime Meiland geeft in ‘Chateau Meiland’ af op kluswerk van Leroy

Het valt niet te ontkennen dat er nog veel in huis moet gebeuren. De strakke planning zorgt bij Maxime, die vlak daarna toch al last heeft van diarree, voor samengeknepen billen. Zeker als ze het schilderwerk van haar geliefde echtgenoot ziet.

Maxime Meiland niet blij met schilderwerk

Omdat de verf in de slaapkamer er inmiddels op zit, besluit Maxime om tussen de bedrijven door een bezoek te brengen aan Leroy in het nieuwe huis. Zodra ze de slaapkamer binnenloopt, schrikt ze zichtbaar van de poepbruine muur. “Is dit een patroon?” vraagt ze zich hardop af. “Heeft hij dit zo bedoeld? Het is wel vlekkerig”, klaagt ze.

“Nou, hij heeft heel wat te doen. En hij zit maar koffie te zuipen daar beneden.” Om haar man niet meteen af te vallen, complimenteert Maxime hem eerst met al het werk dat hij al heeft verricht in de kamer van Claire. Al heeft ze nog wel wat vragen over haar eigen muur. Daarop beaamt Leroy dat het vlekkerig is, maar dat dit hoort. “Met een tweede keer komt het goed”, verzekert hij haar.

Hulp

Ondertussen baalt Leroy ervan dat zijn vrouw meer tijd in Code Rosé doorbrengt. In hun eigen huis moet immers nog veel geklust worden, terwijl Code Rosé ‘pas’ in mei opengaat. Maxime laat zich niet kennen en vertelt haar man dat hij het ‘maar lekker zelf moet doen’. “Ik heb liever ruzie met Leroy dan met m’n moeder. Je weet toch hoe mama is? Straks krijg ik op m’n kop. Ik heb geen optie.”

