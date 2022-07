Maxime Meiland is getrouwd met haar Leroy

Maxime en Leroy trouwden zaterdag in het bijzijn van de familie Meiland. Martien en Montana waren de getuigen van Maxime en haar moeder Erica liep met haar naar het altaar tijdens het nummer Book of Love, volgens RTL Boulevard. Dochter Claire mocht de ringen naar de twee geliefden brengen.

Vooral Leroy zou erg emotioneel zijn “Hij liet z’n witte zakdoek zien die helemaal nat was van de tranen.”

Maxime en Leroy zijn nu twee jaar samen en kregen in september hun eerste kindje samen. Het meisje hebben ze Vivé genoemd. Daarnaast is Leroy ook de stiefvader van dochtertje Claire, dat Maxime heeft uit een eerdere relatie.

Pas laat een trouwjurk

Maxime had tot voor kort zelfs nog geen trouwjurk voor de grote dag. Ze liet namelijk verschillende designers een outfit voor haar ontwerpen, waar ze er vervolgens eentje van heeft gekozen. In het nieuwe NET 5-programma Heb ik wat van je aan? kon je dit proces volgen.

Huwelijksstress

Twee weken geleden vierde ze nog haar vrijgezellenfeest in Amsterdam. In aanloop naar de bruiloft zat Maxime er helemaal doorheen door de huwelijksstress, vertelde vader Martien. Ze is begin juli daarom met het hele gezin nog even lekker op vakantie geweest.

Bron: RTL Boulevard