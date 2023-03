Maxime Meiland onder vuur na de eerste aflevering van het nieuwe seizoen

Ruim 890.000 mensen keken dinsdagavond naar de eerste aflevering van het achtste seizoen van Chateau Meiland. Hoewel er nog genoeg projecten lopen, start de familie in seizoen 8 weer met een nieuw klusproject. Bovendien aast Maxime op een miljoenenvilla, waardoor ze aardig moet bezuinigen in haar dagelijkse leven. En dat zorgt voor kritiek onder de kijkers.

Kritiek op Chateau Meiland

De Meilandjes staan bekend om hun exorbitante leven waarin veel luxe aanwezig is. Dat Maxime Meiland, de jongste dochter van het gezin, een nieuwe woning op het oog heeft die miljoenen kost, verbaast dan ook niemand. Toch kan ze de woning niet 1, 2, 3 kopen en moet ook zij ervoor bezuinigen. Daarover doet ze haar verhaal in de eerste aflevering van seizoen 8. “We moeten ons leven gaan omgooien. De auto moet eruit. Geen schoonmaaksters meer. Claire gaat niet meer naar de buitenschoolse opvang en Vivé maar een keer in de week.” Op Twitter luiden er sarcastische reacties op deze opmerking. “Ik zou bijna medelijden met haar krijgen”, zo lezen we. Kijkers noemen de opmerking verwend en vinden het terecht dat Maxime wat meer over haar uitgaven moet nadenken.

"Geen schoonmaakSTERS meer, geen dit meer, geen dat meer".

Och och, leven hè, wat hebben we het toch zwaar! 🙄

Montana heeft gelijk: Wees gewoon tevreden met wat je hebt en smijt eens niet zo met die centen joh!#chateauMeiland — Jolanda Jansen (@JolandaJ1304) 27 februari 2023

Kijkcijferhit

Ondanks die kritiek blijft het programma een kijkcijferhit. Lang niet alle kijkers hebben dan ook kritiek. Veel Twitter-gebruikers blijven fan en hebben advies voor de kritische kijkers: ‘Je hoeft niet verplicht te kijken.’

Echt grappig dat #chateauMeiland weer gewoon zoals vanouds goede kijkcijfers heeft,

is ook een vd leukste programma’s.

Zelfs de kritiek is grappig. — Beth Be🇳🇱🇮🇱 (@BBalings) 28 februari 2023

Iedereen weer lekker zeiken op het programma maar morgen blijkt dat toch weer 1 miljoen mensen hebben gekeken. Ongelofelijk maar waar! #chateaumeiland — Bart AW (@bart_wiltens) 27 februari 2023

Wat een gezeur en geklaag weer ,stelletje zeikerds .Tuurlijk is het een flauwekul programma maar wel hartstikke leuk . En volgende week zitten al die zeikstengels weer voor de tv . #chateauMeiland — Tineke De haas (@yxor47) 27 februari 2023

