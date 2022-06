Maxime Meiland over wens voor derde kindje: “Het liefst zo snel mogelijk”

Maxime Meiland was te gast in de YouTube-serie Terug naar toen. In het nieuwe format van Robbert Rodenburg kijken de twee terug op het interview dat hij twee jaar geleden met Maxime had voor zijn serie Open kaart.

Maxime Meiland in Terug naar toen

Ze blikken terug en kijken wat er in twee jaar tijd allemaal is veranderd. In Maxime’s geval is dat een heleboel. Ze werd verliefd, is ten huwelijk gevraagd en kreeg haar tweede kindje. Wanneer Robbert haar vraagt wat haar toekomstdromen zijn, antwoordt ze dat ze misschien nog wel een derde kindje wil. “Dat zou ik wel heel erg leuk vinden”, laat ze weten.

Zo snel mogelijk

“Op wat voor termijn dan?” vraagt Robbert. “As soon as possible”, antwoordt Maxime stellig. “Ja toch wel, daarom willen we nu al die trouwerij.”

Inmiddels zijn Maxime en Leroy het daar samen over eens. “Heel af en toe twijfelde ik nog, maar dat komt ook omdat ik nu in een hele drukke periode zit. Dan denk je af en toe: waar begin je aan? Maar goed, je bent eerst nog negen maanden zwanger. Voordat de baby er is ben je een lange tijd verder. Dus ja, ik zou dat toch wel heel erg leuk vinden.”

Vierde kindje

Of het daarna klaar is? “Ik zei altijd dat ik vier kinderen wilde, maar dat wil Leroy niet, dat vindt hij too much. Daar ben ik zelf inmiddels ook vanaf gestapt. Maar nog één baby’tje lijkt me wel leuk. Dan zit er ook weinig leeftijdsverschil tussen de kinderen, dat vind ik leuk.”

Jongetje of meisje?

“En dan een jongetje of een meisje?” vraagt Robbert. Maxime heeft al twee dochters, Claire en Vivé. “Dat maakt me eigenlijk niet uit”, antwoordt Maxime. “Ik zou een jongetje op zich ook wel leuk vinden.”

Maxime Meiland zei volmondig ‘ja’ tegen haar vriend Leroy. Alleen laat de Grote Dag langer op zich wachten dan ze beiden hadden bedacht:

Bron: Terug naar toen