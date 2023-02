Maxime Meiland schrijft boek over seksueel misbruik: “Je bent niet alleen”

Dat vertelt ze in Humberto op zondag.

Naaktvideo

Maxime was veertien toen ze voor het eerst seksueel werd misbruikt. Samen met moeder Erica vertelt de realityster erover in het praatprogramma. “Het begon met een naaktfilmpje dat verspreid werd op school. Ik denk dat ik nooit de Maxime word die ik daarvoor was, maar het wordt wel steeds beter.”

Op het verkeerde pad

Nadat Maxime slachtoffer werd van sexting werd ze ‘onhandelbaar’. Ze vluchtte in de drank en werd verkracht door een ex-gevangene. Het gevolg? Op haar vijftiende was haar zelfbeeld lager dan ooit en belandde ze op het slechte pad. “Ik heb ook wel echt momenten gehad waarin ik dacht: dit komt niet meer goed. Ik zie het niet meer zitten. Ik wel pogingen (tot zelfdoding, red.) gedaan, ja.”

Erica en Claire

“Eigenlijk is Clairetje wel een beetje mijn redding geweest in het leven”, zegt Maxime over de geboorte van haar dochter. Ook Erica hielp haar uit deze donkere periode. “Mama is ook mijn steun geweest toen ik uiteindelijk over het misbruik heb verteld. Zij vertelde me dat ik in therapie moest gaan. Toen ben ik in therapie gegaan en sindsdien ging het beter.”

Anderen helpen

In haar tienerjaren voelde Maxime zich eenzaam door haar ervaringen. Daarom wil ze anderen met soortgelijke gevoelens nu helpen. “Daarom zit ik hier, om andere meiden en jongens mee te geven: je bent niet alleen.”

Het boek Maxime - misbruikt, ontspoord en nu... gelukkig is geschreven samen met Jan Dijkgraaf en verschijnt op 30 maart.

Heb jij gedachten over zelfmoord en heb je behoefte om met iemand te praten? Bel dan 0800-0113 of chat via 113.nl.

Bron: Linda.nl, RTL Boulevard