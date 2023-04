Maxime Meiland slikt een hogere dosis antidepressiva sinds de geboorte van Vivé

Dat vertelt ze in gesprek met Grazia.

In de familie

Maxime vertelt in het interview dat de oorzaak voor het verhogen van haar antidepressiva genetisch is. Aan haar moeders kant van de familie zou er een stofje in het lichaam missen, waardoor ze “snel overprikkeld raken en alles te veel kan worden.” Moeder Erica vertelde eerder dat zij ook antidepressiva slikt.

Too much

“Ik ben van mezelf heel sterk, maar soms is het gewoon too much met al het werk en twee kleine kinderen”, zegt Maxime daarover. Na de geboorte van Vivé voelde de realityster dat het niet goed met haar ging, waarna ze samen met haar huisarts de beslissing maakte.

Heftige tienerjaren

Inmiddels voelt Maxime zich niet meer “zo extreem slecht” als tijdens haar tienerjaren, toen ze worstelde met de nasleep van een verkrachting en een rondgestuurde naaktfoto. Over deze gebeurtenissen schreef ze onlangs een boek om jongeren in soortgelijke situaties te helpen en een hart onder de riem te steken.

Afbouwen

Het is nog onduidelijk hoelang Maxime de verhoogde dosis blijft slikken. “Als Vivé ouder is, wil ik de medicatie wel weer afbouwen”, zegt ze daarover. “Maar op dit moment helpt het mij om wat meer rust in mijn hoofd te krijgen.”

Bron: RTL Boulevard