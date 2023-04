Maxime Meiland verrast volgers met 'gezinsuitbreiding’

Hummer, zoals het beestje heet, lijkt net als het gezin zijn geluk niet op te kunnen.

Nieuw huisje

‘Wij hebben gezinsuitbreiding. Lieve Hummer zocht een nieuw huisje! Welkom thuis’, schrijft Maxime bij de beelden. Op de video die in de post te zien is, is te zien hoe Maxime een bal naar Hummer gooit. Hij rent hier, ietwat twijfelachtig maar gelukkig, achteraan.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Maxime Meiland (@maximemeiland) op 13 Apr 2023 om 10:24 PDT

Bommel

Hummer is niet de eerste viervoeter van het Meiland-gezinslid. Samen met haar ouders zorgde ze jaren lang onder meer voor hond Bommel, die twee jaar geleden overleed. ‘Na jaren van plezier en zorgen hebben wij voor jou besloten. We zijn bedroefd en blij. Je blijft voor altijd in ons hart Bommeltje‘, deelde de familie toen bij een foto op Instagram. Later liet de familie de hond opzetten, wat voor veel verbazing zorgde onder de kijkers van het geliefde programma.

Hondencoach

De ouders van Maxime, Martien Meiland en Erica Renkema, hebben inmiddels weer twee honden: Baps en Bijoux. Voor Bijoux werd onlangs nog een hondencoach ingeschakeld. De hondencoach kwam langs om een oorzaak te ontdekken voor het probleemgedrag van Bijoux.

Bron: Instagram