Maxime Meiland zet nieuwe villa alweer te koop, voor déze prijs

Hoewel het in het laatste seizoen van Chateau Meiland nog prima vertoeven leek in de villa van Maxime en Leroy, waar ze met hun twee dochters Claire en Vivé kort voor de opnames gingen wonen, blijkt dat nu toch niet helemaal het geval te zijn. Er staat een verhuizing op de planning, zo weet het AD te melden.

Maxime Meiland verkoopt villa

Met vijf slaapkamers, een ruime veranda en een zogenaamde man cave zou je denken dat hun huidige villa zo’n slecht optrekje nog niet is. Het heeft bovendien energielabel A, dus krom hoef je alleen te liggen voor de hypotheek à € 1.295.000. Als het daadwerkelijk voor die prijs wordt verkocht, maken Maxime en co er een kleine ton wist op, aangezien ze het nog geen jaar geleden aankochten voor een ‘schamele’ 1.2 miljoen. Foto’s van hun nederige ex-stulpje vind je hier.

Diep in de buidel

Die € 95.000 kunnen Maxime en Leroy goed gebruiken voor het volgende huis (ahem, villa) dat ze op het oog hebben. Dat moet namelijk zo’n 2.2 miljoen gaan opleveren. Mogelijk gaat het hier om het ‘Pippi Langkous-huis’ in het centrum van Noordwijk waar Maxime het in de laatste aflevering van Chateau Meiland over had. Ze plande er in elk geval een bezichtiging in. Andere tongen beweren dat ze haar oog heeft laten vallen op een jarentwintigvilla, inclusief verwarmd zwembad en tuinhuis.

De bruiloft van Maxime Meiland en Leroy

Onlangs beloofden Maxime en Leroy elkaar eeuwige trouw. En zoals dat bij de Meilandjes gaat, werden kosten noch moeite gespaard. Zo droeg Maxime op haar grote dag niet één, maar twee jurken. Beide stonden haar prachtig. Bijzonder was dat niet vader Martien, maar moeder Erica haar weggaf. Wat daarvoor de reden was, lees je hier.

Bron: AD.nl