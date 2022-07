Maxime Meiland zit er helemaal doorheen vanwege huwelijksstress

De bruiloft van Maxime en haar grote liefde Leroy zal deze zomer plaatsvinden, dus dat betekent dat de twee niet heel veel tijd meer hebben. Maxime vertelde eerder in een interview met RTL Boulevard al dat ze in ieder geval haar trouwjurk al binnen heeft en dat ze een heuse weddingplanner in de hand hebben genomen.

Weekje tussenuit

Hoewel ze dus zeker hulp hebben bij het plannen van hun bruiloft, is het Maxime even te veel geworden. Martien vertelt in de podcast dat ze er even een weekje tussenuit is met haar gezinnetje. “(...) Lekker even gezellig een weekje op vakantie. Want dat kind had natuurlijk zoveel aan haar hoofd met die voorbereidingen van dat huwelijksfeest.”

“Alleen maar aan het eten en slapen”

Volgens Erica zat haar dochter er helemaal doorheen. “Dus we zeiden: nou, ga maar lekker op vakantie en nergens meer aan denken. Ze zijn alleen maar aan het eten en aan het slapen geloof ik.”

Bron: Wat Goéééd - De positieve podcast/RTL Boulevard