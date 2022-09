Medium Jomanda maakt comeback op YouTube

Joke Damman kennen we beter als Jomanda. Dankzij de healings die ze gaf werd ze in de jaren ‘90 een van de meest besproken BN’ers. Ze was naar eigen zeggen ‘de sleutel tussen de hemel en het leven op aarde’ en was ervan overtuigd dat ze alle zieke mensen kon genezen. Die overtuiging leidde uiteindelijk tot een rechtszaak, waarna haar carrière voorbij was.

Rechtszaak

Na heel wat healings aan ‘normale’ Nederlanders te hebben gegeven, besloot Jomanda zich te richten tot de zieke presentatrice Sylvia Millecam. Zij leed aan borstkanker, maar volgens Jomanda viel het allemaal wel mee. Op haar aanraden stopte Millecam met chemotherapie en behandelde ze de ziekte verder alsof het een bacterie betrof. Helaas overleed Millecam aan de gevolgen van borstkanker, waarop er een rechtszaak tegen het medium werd aangespannen. Hoewel ze deze won, was dit het einde van haar carrière in Nederland. Ze vertrok naar Canada en verdween jarenlang van de radar.

Comeback

Tot nu. In een podcastserie op YouTube is er namelijk voor het eerst in lange tijd een teken van leven van het medium. Samen met Robbert van den Broeke, die ook in de spirituele wereld zit, beantwoordt ze vragen van luisteraars. En Jomanda zou Jomanda niet zijn, als ze niet ook weer begon met healings. De samenwerking met Robbert is een gouden als je het Jomanda zelf vraagt. Naast spirituele partners speelt er ook nog eens een liefdesaspect. Al lijkt die relatie behoorlijk eenzijdig te zijn: Jomanda ziet een kind met Robbert wel zitten, terwijl Robbert zelf op mannen valt. Eén ding is zeker: Jomanda en haar dubieuze healings zijn terug.

Bron: Linda.nl