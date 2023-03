Meedoen aan ‘De Verraders’? Zó geef je je op

Word je tijdens het kijken van De verraders fanatiek van alle psychologische spelelementen? Dan kun je in het nieuwe seizoen zelf strijden voor een stapel zilverstaven.

Criteria

Om deel te nemen moet je minstens 23 jaar zijn. De opnames vinden drie opeenvolgende weken plaats in september 2023. De paar gelukkigen worden gekozen tijdens de castingdag in juni. Het thuisfront moet het overigens wel even zonder je stellen. Tijdens de algehele opnameperiode hebben kandidaten geen toegang tot telefoons, laptops, tablets of andere devices.

Enthousiast geworden? Opgeven kan tot en met 1 mei 2023 via déze link.

