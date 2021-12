En ditmaal is de prijsverlaging écht groot, laat Erica weten op Instagram.

Chateau Marillaux

Chateau Marillaux was ooit een gewoon kasteel in Frankrijk, zoals er velen zijn. Een prachtig kasteel met statig uiterlijk en grote tuin, maar het was niet bij het grote volk bekend. Dit veranderde van de ene op de andere dag, toen de familie Meiland in het chateau trok. En de rest is geschiedenis.

Te koop

Maar aan alle mooie dingen komt een eind, en dat geldt ook voor het avontuur van de Meilandjes in het chateau. Al eerder werd bekend dat het te koop staat, én dat het verkocht was. Maar de investeerder die het kasteel wilde kopen, trok zich terug uit de deal.

Prijsdaling

De koop wil nu niet vlotten, waardoor de familie genoodzaakt was om voor de tweede maal op rij in de prijs te zakken - en ditmaal flink. “Voor de liefhebbers; de vraagprijs voor Chateau Marillaux is verlaagd naar 795.000 euro kosten koper”, schrijft Erica Meiland op Instagram.

In de voetsporen van de Meilandjes

Het is een flink bedrag, maar dan heb je wel een kasteel daterend uit 1870. De oppervlakte is 950 vierkante meter, en je krijgt er een gastenverblijf voor zes personen, een zwembad, een kapschuur én eigen terrein van 6,5 hectare bij.

Maxime Meiland en haar vriend Leroy woonden niet meer in het kasteel, maar kochten samen een huis. Samen met kleine Claire verhuist het koppel naar dít dorp, en zó ziet de woning van het jonge stel eruit:

Bron: Lindanieuws