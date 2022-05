‘Meme-meisje’ Kailia Posey is op 16-jarige leeftijd uit het leven gestapt

Nu heeft haar moeder Marcy ontzettend verdrietig nieuws naar buiten gebracht via Facebook. Kailia is op 16-jarige leeftijd uit het leven gestapt.

Kailia Posey uit het leven gestapt

“Hoewel ze een volleerde tiener was met een mooie toekomst voor zich, nam ze helaas op een onstuimig moment de overhaaste beslissing om haar aardse leven te beëindigen”, schrijft haar moeder.

“Ik heb er geen woorden voor. Een prachtig meisje is weg. Geef ons alsjeblieft wat ruimte en privacy tijdens het rouwen. Voor altijd mijn meisje.”

Zestiende verjaardag

Kailia was in de bloei van haar leven. Twee weken voor haar overlijden vierde ze haar zestiende verjaardag en ze was net naar het schoolbal geweest. Afgelopen maandag werd haar lichaam gevonden in een auto in een park in Washington. Haar ouders zijn een fonds begonnen om geld in te zamelen voor jongeren met mentale problemen.

Toddlers & tiaras

Kailia werd bekend door het programma Toddlers & tiaras. Hierin verscheen ze toen ze nog een kleuter was. Het programma gaat namelijk over kleuters die deelnemen aan modellenwedstrijden. Er kwam behoorlijk wat kritiek op het programma, omdat kleine meisjes werden behandeld als volwassenen. Voor de missverkiezingen kregen ze make-up op en vaak ook sexy jurkjes aan, waarin ze moesten dansen. Vanwege de kritiek is het programma een tijdlang van de buis geweest.

Meme

Kailia was niet veel te zien in het programma. Ze kwam slechts in één aflevering voor. Van haar verschijning in die aflevering is een meme gemaakt, die tot op de dag van vandaag veel wordt gebruikt op social media.

Toekomstplannen

De laatste tijd was Kailia nog altijd bezig met missverkiezingen, zo is te zien op haar Instagram-account. Daarnaast had ze andere mooie toekomstplannen. Ze wilde luchtvaart studeren om piloot te worden.

Denk jij aan zelfmoord en wil je met iemand praten? Bel dan 0800-0113.

Bron: HLN