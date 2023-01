Mensen kijken massaal oudejaarsconference van Claudia de Breij terug

Het was een vliegende start van het nieuwe jaar voor Claudia de Breij. Niet alleen op de avond zelf genoten kijkers van haar oudejaarsconference op de NPO, de week erna is de show nog door honderdduizenden mensen teruggekeken. Haar totale aantal kijkers komt daarmee op 2,3 miljoen mensen, 500.000 meer dan concurrent Guido Weijers bij RTL4, volgens Stichting Kijkonderzoek (SKO).

Opmerkelijke schandalen

De Breij verzorgde twee keer eerder de oudejaarsconference, namelijk in 2016 en 2019. Dit jaar blikte ze terug op het grensoverschrijdende gedrag bij De wereld draait door. Hier kreeg ze zelf overigens nooit mee te maken, liet ze weten. Ook Glennis Grace en Lil Kleine passeerde de revue vanwege hun opmerkelijke schandalen afgelopen jaar. De show sloot af met een optreden van de Russische ballerina Olga Smirnova, die in maart 2022 vluchtte voor de oorlog in Oekraïne.

Best bekeken

Na de oudejaarsconferences van De Breij en Weijers was de finale van The Masked Singer op RTL4 het meest bekeken programma. Daar schoven 2 miljoen mensen aan.

Bron: ANP

