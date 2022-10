Merel Westrik en Talpa gaan uit elkaar

De vaste co-presentator van Jinek, Roelof Hemmen, was vrijdag afwezig want hij was bij de bruiloft van zijn stiefdochter. Ineens stond Merel daar. Lang geleden presenteerden Eva en Merel nog samen, dus ze kennen elkaar goed. Nu blijkt dat de presentatrice inmiddels niet meer onder contract staat bij Talpa.

Merel maakte talkshow Ladies Night

In 2019 stapte Merel over van RTL naar Talpa-zender Net5. Er waren grote ambities, want Merel kreeg de wekelijkse talkshow Ladies Night. Helaas blijven de kijkcijfers achter. Het programma verdween van de buis en daarna was ze nog maar sporadisch te zien op Net5. Vorig jaar werd ze moeder van dochter Billie Mae.

Contract Merel verlopen

Na drie jaar is haar overeenkomst verlopen, maar een woordvoerder van Talpa geeft daarvoor geen reden. “Merel is binnenkort ook nog te zien in een nieuw seizoen van Grenzeloos Verliefd: Baby in het buitenland, vanaf 2 november te zien op Net5.”

Bron: AD