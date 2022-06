Dat maakt de presentatrice bekend op Instagram.

Baby-alert

‘Baby-alert’, schrijft Merel bij een foto waarop ze een baby vasthoudt. Toch is de presentatrice niet zwanger of net bevallen. ‘Ik heb mijn handen méér dan vol aan één kleine sloper, maar ik ben de laatste weken vól op babybezoek geweest. Voor een heerlijk programma: Baby in het buitenland’.

Merel Westrik de hele wereld over

Voor het programma reisde Merel de hele wereld over: ‘van India tot Ecuador, van Kenia tot Australië en van Nicaragua tot de VS. Zes Nederlandse vrouwen. Zes buitenlandse liefdes. En nu bíjna zes prachtige baby’s.’ Tijdens haar zoektocht hoopt ze het antwoord te vinden op diverse vragen. ‘Hoe is het om zó ver weg van je eigen familie en vrienden een kindje te krijgen in een land waar je niet vandaan komt? En hoe ga je om met de gebruiken en tradities van je schoonfamilie?’

Baby in het buitenland is dit najaar te zien op Net5.

