Merlijn en Vlinder Kamerling lanceren kledingmerk ‘tegen mentale druk’

Met toegankelijke streetwear willen Merlijn en Vlinder aandacht vragen voor de sociale en mentale druk die veel mensen voelen. Vandaag opende hun pop-upstore in Amsterdam.

Grenzeloos

“We willen samen een kledingmerk opzetten, maar dan wel met een boodschap erachter”, vertelden de twee aan RTL Boulevard. “Limitless staat voor grenzeloos denken, grenzeloos doen. Gewoon niet jezelf beperken in wat je doet en je sterk maken tegen sociale en mentale druk, waar we allemaal mee te maken hebben. Streetwear maakt het gewoon toegankelijker om over het onderwerp te praten en daarmee hopen we het op een leuke manier onder de aandacht te brengen.”

Persoonlijk

De kledinglijn heeft daarmee een persoonlijke betekenis voor de twee, die hun vader Anthonie Kamerling in 2010 verloren als gevolg van zelfdoding. Twee jaar geleden verscheen het boek van Merlijn Kamerling over de bijzondere zoektocht naar zijn vader: Nu ik je zie: Op zoek naar mijn vader. Daarna verscheen de indrukwekkende documentaire Anthonie & Merlijn: 10 jaar later. Vorig jaar werd bekend dat het boek wordt bewerkt tot een theaterstuk.

Wil je praten over zelfdoding of wil je hulp op dit gebied? Praten over zelfmoord helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl. Je kunt ook bellen naar 113 bellen of 0800-0113.

Bron: RTL Boulevard