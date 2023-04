Zomer in Frankrijk Beeld Dutch Film Works

Met deze feelgoodfilm ‘Zomer in Frankrijk’ krijg je zin in de zomer

Heb je ook al zo’n zin in de zomer? Gelukkig hoef je niet langer te wachten. Want vanaf 27 april draait er een nieuwe feelgoodfilm in de bioscoop: Zomer in Frankrijk, die je dat instant zomergevoel geeft!