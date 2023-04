Met déze stappen blijft André Rieu topfit

Een strak regime houdt André in topvorm, zo vertelt hij aan De Telegraaf. Hij begint iedere dag met maar liefst anderhalf uur krachttraining onder leiding van een personal trainer. De muzikant sport niet alleen thuis, maar ook op tournee. “Hij gaat altijd mee”, zegt hij over zijn personal trainer.

Veel slapen

Naast veel sporten is veel slapen een belangrijke pijler in zijn fitheidsregime. “Op tour slaap ik eigenlijk bijna de hele dag. Dat moet ook wel, want tijdens een concert geef ik drie uur lang alles!”

Gezond leven

André leeft verder gezond. “Ik rook niet en drink geen alcohol.” Dat is nog niet alles want de violist kookt ook nog eens heel gezond. “Ik kook thuis altijd zelf. We kweken zelf biologische groenten in onze tuin, eten geregeld vis, weinig vlees.”

Ook als hij op tour is, weet hij zich omringd door een groep mensen die zijn discipline in de gaten houden. “Op tournee hebben we een prima cateringteam, dat ook elke dag vers en gezond kookt voor het orkest en de crew.”

Marjorie gaat niet altijd mee

Zijn vrouw Marjorie gaat zeker niet altijd mee op tournee. “Ze werkt op kantoor en dat vindt ze heerlijk. Er moet tenslotte ook iemand op de winkel passen, toch?”. lacht André. “Aan mij heeft ze overigens weinig op tour, want als ik ’s avonds moet optreden, slaap ik overdag heel veel. Of ik studeer, of we zijn alweer onderweg naar de volgende stad.”

Thuis met Pasen

Na een drukke periode met optredens in het buitenland doet André met Pasen even niets. “Net als alle overige feestdagen ben ik gewoon thuis. Ik kook iets lekkers en waarschijnlijk komen de kinderen en kleinkinderen langs.”

Bron: De Telegraaf