Mia & Dion naar Liverpool vertrokken voor Songfestival: “Gevoel van geluk en zelfvertrouwen”

Mia en Dion stapten zondagochtend in het vliegtuig naar Liverpool. Met het optreden bij Khalid & Sophie moet er een einde komen aan de ophef over de valse noten bij eerdere live optredens. Er blijkt een last van hun schouders gevallen nu ze anderhalve octaaf hoger zingen en met én drie achtergrondzangers hebben toegevoegd. Daardoor klinkt het allemaal wat beter en zingen ze makkelijker.

‘Gevoel van geluk‘

“We staan hier met een gevoel van geluk, zelfvertrouwen en gezonde spanning”, zei Dion zondagochtend tegen de toegestroomde pers. De aanpassingen waren volgens de zanger nodig. “Anders waren we er misschien niet achtergekomen dat in de kern iets niet klopte. Nadat het mis was gegaan, hebben we er met het hele team naar gekeken en het recht kunnen zetten voor onszelf. Dat is echt zo’n fijne ontlading.”

Mia & Dion zingen nieuwe versie

Het duo zingt Burning Daylight volgende week op het Eurovisie Songfestival in Liverpool ook in de nieuwe, eenvoudigere versie. Ze mogen maandag al meteen het podium van de Liverpool Arena op voor de eerste repetitie. Woensdag is dan de tweede repetitie en de eerste halve finale waarin ze zich moeten plaatsen voor de finale is op 9 mei.

Bron: RTL Boulevard