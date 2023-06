Mia Nicolai brengt een nieuw nummer uit: 'Klaar voor solo-droom’

In een video laat Mia alvast een voorproefje horen van het nummer, dat ‘Loop’ heet. Het liedje gaat over het gevoel vast te zitten in spiraal (een ‘loop’), waardoor iedere dag hetzelfde lijkt. Uit de tekst blijkt dat ze daarmee kleurloze relatie bedoelt, waarin ze dingen van haar partner verwacht die diegene niet waarmaakt. ‘Jij blijft steeds maar hetzelfde’, zingt Mia.

Klaar voor solo-droom

Een paar dagen geleden kondigde Mia al aan ‘meer dan ooit’ klaar te zijn voor haar ‘solo-droom’. ‘Het is allemaal weliswaar niet gegaan zoals ik zelf, en zoals Nederland had gewild.. Maar het leven is te kort om bij de pakken neer te gaan zitten’, schreef ze toen op Instagram. Op 24 november staat ze alleen op het podium in de Melkweg in Amsterdam.

De zangeres bracht eerder al een aantal solonummers uit, waaronder People pleaser (2021), Dream go (2021) en Set me free (2020).

Even bijkomen

Terwijl Mia grootse plannen maakte voor haar solo-avontuur, besloot Dion het even rustig aan te doen. Na het Songfestival vertrok hij voor een week naar Frankrijk, om daar met vrienden ‘bij te komen van alle gekte’, liet hij weten op Instagram. Inmiddels is hij weer ‘back to work’ en ook Dion kunnen we solo op de bühne bewonderen dit jaar. Op 8 juli staat hij namelijk op muziekfestival Breda live.

