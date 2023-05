Mia Nicolai kondigt eerste show na songfestival aan: ‘Zo enthousiast’

Mia Nicolai kondigt eerste show na songfestival aan Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Heb je meer dan een beetje genoten van de optredens van Mia Nicolai en Dion Cooper tijdens het Eurovisie Songfestival in Liverpool? Goed nieuws, want Mia Nicolai komt op 24 november met een eigen show naar De Melkweg in Amsterdam.