Michiel Huisman krijgt de hoofdrol in deze nieuwe serie

Michiel gaat de hoofdrol spelen in Echo 3, die vanaf volgende maand op streamingdienst Apple TV+ te zien is. Onze man in Hollywood is in de serie te zien zijn naast een andere ster: Luke Evans.

In de tiendelige serie speelt Michiel de man van een briljante wetenschapper die verdwijnt op de grens van Colombia en Venezuela. Hij gaat samen met haar broer (Luke Evans) naar haar op zoek. Allebei zijn het mannen met een militaire training en een lastig verleden. Echo 3 gaat van start op 23 november.

Nederlandse acteurs in trek

Michiel doet het na zijn doorbraak in de serie Game of Thrones al jaren goed in Amerika, waar hij woont. Hij speelde al vele rollen, zoals in The Haunting of Hill House, A Boy Called Christmas en The Age of Adaline.

Maar ook andere Nederlandse acteurs zijn in trek. In de veel bekroonde Apple TV+-serie Ted Lasso speelt David Elsendoorn een belangrijke bijrol.

Bron: ANP