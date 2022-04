Op de website van Boer zoekt vrouw maakt Michiel zijn nieuwe relatie officieel.

Nieuwe liefde na Boer zoekt vrouw

Michiel baalde enorm dat het niks werd tussen hem en Janine, maar treuren doet hij inmiddels niet meer. Sinds twee maanden is hij namelijk gelukkig met Zoë die hij ‘lief, spontaan, heel knap en gewoon superleuk’ noemt. Het was liefde op het eerste gezicht nadat de twee elkaar in een café in Middelburg ontmoeten.

De klik was er meteen. “Vanaf het eerste moment waren we heerlijk aan het kletsen, alsof we elkaar al jaren kenden. Het is gewoon gek dat we elkaar niet eerder zijn tegengekomen. Maar misschien was het nu gewoon het juiste moment”, aldus Michiel.

Michiel en Zoë Beeld KRO-NCRV

Relatie geheimhouden

Het liefdeskoppel stond wel meteen een uitdaging te wachten: hun relatie geheimhouden zo lang Michiel in Boer zoekt vrouw te zien is. Samen keken ze de afgelopen weken naar het programma en probeerden ze niet op te vallen. “Maar afgelopen maandag zijn we meteen uit eten gegaan samen. Om het te vieren dat we nu niks meer stil hoeven te houden.”

Citytrip

Doordat Janine geen toekomst met Michiel voor zich zag, liep hij de bekende citytrip mis. Op vakantie gaat hij tóch, maar dan met zijn nieuwe liefde. “Zoë zei: ‘Dan krijg je die citytrip toch van mij!’ Dus we gaan binnenkort een paar dagen naar Rome. Heel veel zin in, én in de toekomst. Elkaar nog beter leren kennen en heel veel leuke dingen doen samen.”

Bron: Boer zoekt vrouw