‘Miljoenenjacht’-kijkers smelten door thuiswinnaars: “Wat een schatten”

“Wat ben ik blij om jou te zien, jongen”, zegt mevrouw Sijtsma gemoedelijk als Winston haar woonkamer inloopt. Terwijl meneer Sijtsma zijn hartslag omlaag probeert te krijgen, begint Winston te vertellen over de prijs die het Texelse koppel heeft gewonnen. Nog voordat hij goed en wel het bedrag bekend heeft gemaakt, staat mevrouw Sijtsma al te springen om haar dochters te bellen. “Om te vertellen dat ze een auto krijgen!”

Als ze daarna een bloemetje in haar handen gedrukt krijgt, kijkt ze verrukt naar beneden. “Oh, prachtig”, zegt ze stralend. “Dan krijg ik óók nog een bos bloemen!”

Bijna gestopt met Miljoenenjacht

Meneer Sijtsma is stil en onder de indruk van de komst van Winston, maar begint ook langzaam zijn babbel terug te krijgen. “We waren nog bijna gestopt met Miljoenenjacht”, vertelt hij.

Vanwege de stijgende kosten moeten ook meneer en mevrouw Sijtsma besparen en hun drie loten bij Miljoenenjacht waren een kostenpost die mogelijk doorgestreept moest worden. “Wat ben ik blij dat jullie dat niet hebben gedaan”, zegt Winston, waarna hij het koppel tweemaal 107.000 euro uitreikt.

Drie bakkersbonnen

“Dit is echt ontzettend super”, zegt meneer over het geldbedrag. “Dit komt ontzettend goed terecht.” Meneer Sijtsma voegt eraan toe dat hij er even stil van is, zijn vrouw zit ondertussen gierend van plezier naast hem. “En dan hebben we van de week óók nog drie bakkersbonnen gekregen”, zegt ze blij. “Ja!” antwoordt haar man. “Die kwamen gister met de post.”

Gesmolten door de thuiswinnaars

De kijkers zijn ontroerd door het lieve koppel. “Mevrouw is al superblij met de bos bloemen. Dankbare mensen”, schrijft een kijker op Twitter. Ook het feit dat het stel even dankbaar is voor bakkersbonnen als twee ton, vinden de kijkers lief. “Het is ze gegund”, concluderen ze massaal op Twitter.

