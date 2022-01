Beau van Erven Dorens verwelkomt in zijn nieuwe show Lago di Beau iedere week twee bekenden aan het Comomeer. Nick Schilder en Miljuschka Witzenhausen zijn als eerste welkom voor wat goede gesprekken.

Ondergedoken

Tv-kok Miljuschka is een dochter van Astrid Holleeder, de zus van topcrimineel Willem Holleeder. Oftewel een volle nicht van de man die verantwoordelijk wordt gehouden voor meerdere liquidaties.

Om Willem voor eens en voor altijd achter de tralies te krijgen, was ze samen met haar oudere zus en een ex-vriendin van Willem getuige tegen hem in het proces. In 2015 legde ze een belastende verklaring af over haar broer. De stap die Miljuschka’s moeder zette om tegen haar broer te getuigen, heeft ervoor gezorgd dat Willem Holleeder levenslang heeft gekregen. Maar hierdoor moet Astrid de rest van haar leven ondergedoken blijven. Er wordt namelijk verwacht dat haar broer er alles aan zal doen om wraak te nemen.

Geheime locaties

Zomaar even langsgaan bij haar moeder, dat kan Miljuschka niet. De presentatrice weet voor haar eigen veiligheid niet eens het adres van haar eigen moeder. Wel zien ze elkaar regelmatig. Hiervoor spreken ze af op geheime locaties. “Dan spreken jullie af bij Tompouce?”, vraagt Beau. “Soms wel ja”, antwoordt ze. Dat is een zelfverzonnen naam voor een van de geheime locaties. Een andere locatie heet bijvoorbeeld ‘kaas’. “Ze hebben allemaal ‘eetnamen’”, zegt Miljuschka lachend. Typisch!

FaceTimen

Maar elkaar dan in de armen vliegen kan niet. “Buiten op straat kan natuurlijk niks, dus we zien elkaar meestal in auto”, legt ze uit. “En lang leve FaceTime. Het is echt fantastisch dat zij nu ook internet heeft. Ze volgt allemaal masterclasses en ontwikkelt zich ontzettend goed.”

Geen slachtoffer

Op Instagram laat Miljuschka weten dat ze in Lago di Beau voor het eerst echt alles open en eerlijk over haar leven bespreekt. “Ik vond het heel moeilijk om terug te zien”, geeft ze toe. “Aangezien veel in het leven pijnlijk kan zijn. Mijn hele leven heb ik geprobeerd normaal te zijn. Hard te werken. Succes vergaren. Weg te rennen van pijn en armoede. Alles positief te benaderen, in plaats van terug te kijken naar het negatieve. Want dat voelt alsof je in een slachtofferrol hangt. Dat is precies wat ik niet wil zijn of ben, een slachtoffer. De werkelijkheid is anders. Want alles wat je mee maakt, vormt je. Dat moet je onder ogen zien. Verwerken. Pijn kan groei zijn.”

Het hele interview in Lago di Beau is terug te kijken op Videoland.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Miljuschka (@miljuschka) op 2 Jan 2022 om 9:13 PST

In Libelle

In 2017 sprak Libelle met Astrid Holleeder. In dit exclusieve interview vertelde ze over haar leven in anonimiteit. “Ik zwerf van huis naar huis zodat ik moeilijk te traceren ben. Ik kan niet zomaar een avond in een restaurant gaan eten. Mijn kleinkinderen kan ik niet van school halen.”

Bron: Lago di Beau