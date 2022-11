Miljuschka Witzenhausen beantwoordt vraag over kinderwens

Miljuschka wijst haar volger erop dat je voorzichtig moet zijn met zo’n persoonlijke vraag.

Vragenrondje

Miljuschka brak onlangs haar enkel en moet van de dokter rust houden. ‘Ok het is duidelijk. Ik verveel me. Dus let’s talk’, schrijft ze op Instagram. De presentatrice beantwoordt een hoop vragen. Haar volgers willen van alles weten over haar gloednieuwe kerstmagazine en haar deelname aan The Masked Singer.

Moeilijke vraag

Op een gegeven moment komt er een wel heel persoonlijke vraag voorbij. Een volger wil weten of Miljuschka nog meer kinderen wil. ‘Moeilijke vraag. Ik vind dat we daar sowieso voorzichtig mee moeten zijn om elkaar dat te vragen’, antwoordt de presentatrice. ‘Je weet niet wat iemand al heeft geprobeerd, gewenst of gehoopt. Moeder zijn is het mooiste wat er is. Dus ieder kind is altijd meer dan welkom. Maar ik tel ook mijn zegeningen met deze twee cadeautjes’, zegt ze verwijzend naar een foto van haar twee kinderen.

LibelleTV vroeg presentatrice en culinair expert Miljuschka Witzenhausen wanneer ze voor het laatst een aantal dingen deed. Zoals een angst overwinnen, zich geïnspireerd voelen en wanneer ze voor het laatst een compliment uitdeelde:

Bron: Instagram