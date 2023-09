Miljuschka Witzenhausen is klaar met kritiek op haar lichaam: “Ik hou meer van eten dan van dun zijn”

Dat vertelt ze in een interview met Beau Monde.

Afvallen voor een fotoshoot

Dun zijn vond Miljuschka vroeger heel mooi. “Kate Moss was mijn ideaal”, vertelt ze daarover aan het tijdschrift. “Een eetprobleem heb ik nooit gehad, maar ik was wel ontzettend gedisciplineerd. Ik weet nog dat ik voor een vrij blote fotoshoot twee maanden lang geen koolhydraten at, omdat ik een paar kilo wilde afvallen. Maar toen ik het eindresultaat zag, schrok ik van mezelf.”

De reden hiervoor? “Ik heb een brede botstructuur en een gespierd lichaam, dus alles raakt uit verhouding zodra ik te veel gewicht verlies. Je zag overal botten en ribben.”

Weg met de weegschaal

Daarna maakte ze een afspraak met zichzelf. “Vanaf dat moment verbood ik mezelf om nog langer zo streng voor mezelf te zijn. Dat ging met vallen en opstaan, want ik werk in een wereld waarin veel nadruk op je uiterlijk ligt.”

Ze weet nu dat maatje nul haar helemaal niet gelukkig maakt. “Toen ik eenmaal in de allerkleinste maatjes paste, deed dat niets voor me. Je laat je leven beheersen door de weegschaal, maar waarvoor eigenlijk? Dat vind ik het niet waard, want ik hou gewoon echt van eten. Ik hou meer van eten dan van dun zijn, haha.”

Omgaan met kritiek

Af en toe krijgt ze nog wel negatieve berichten op social media, zoals ‘je bent zo dik geworden.’ Daar kan ze nu goed mee omgaan. “Waarom zou je zoiets in vredesnaam zeggen? Zulke berichten steken me, maar ik kan het parkeren. Het zegt meer over de persoon die het typt dan over mij, dus ik heb geen zin om daar energie in te steken.”

LibelleTV vroeg presentatrice en culinair expert Miljuschka Witzenhausen wanneer ze voor het laatst een aantal dingen deed. In onderstaande video zie je wanneer ze een angst overwon, zich geïnspireerd voelde en wanneer ze voor het laatst een compliment uitdeelde.

Bron: Beaumonde.nl