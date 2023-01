Miljuschka Witzenhausen ‘ontploft’: “Waarom zouden vrouwen sommige dingen niet mogen zeggen?”

Aanleiding is het nieuwe nummer van zangeres Shakira, waarin ze uithaalt naar haar ex-man, voetballer Gerard Piqué. De songtekst verwijst naar hoe hun 12-jarige relatie eindigde en laat weinig aan de verbeelding over.

Discussie

Aan de desk van RTL Boulevard leidt het tot een discussie tussen Miljuschka en radio-dj Morad El Ouakili. De mannen bij RTL Boulevard vinden het nummer ‘echt niet kunnen’. De reden? Shakira is een moeder en ze moet dan ook maar lieflijke liedjes blijven zingen.

De mening van de mannen leidt tot grote woede bij Miljuschka. “Ik kon natuurlijk mijn mond niet houden, want ik ben het hier allesbehalve mee eens.”

Ontplofte inbox

Gelukkig is Miljuschka niet de enige die zo denkt over de niet-feministische uitspraken van haar mannelijke collega’s. Na de uitzending ‘ontploft’ haar inbox met reacties van vrouwen én mannen die het met haar eens zijn. Ze schrijft erover in haar nieuwsbrief.

Dubbele standaard

“Sommige mannen denken echt dat ze alles kunnen maken en dat vrouwen maar een stuk meningloos vlees zijn”, schrijft ze. “Nou, who run the world? Girls! Vrouwen, moeders, oma’s, zussen, wij allemaal! Waarom blijft het toch zo’n ding dat vrouwen sommige dingen niet mogen doen of zeggen en mannen wel?! Ik kan er echt met mijn pet niet bij.” Later vervolgt ze: “Ik kan niet echt van ontploffen.”

Bron: RTL Boulevard, AD.nl