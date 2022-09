Miljuschka Witzenhausen openhartig over de mannen binnen haar familie: “Geen respect voor vrouwen”

Miljuschka komt uit een gezin waarin haar moeder Astrid Holleeder haar voor een groot deel alleen moest opvoeden, omdat de vader al snel uit hun leven verdween. Haar oom is Willem Holleeder. Deze moeilijke situatie maakte dat ze nooit een gelijkwaardige relatie heeft gezien.

“Mannen in mijn familie hechten in eerste instantie geen waarde aan de mening of het gevoel van een vrouw. Er werd ook veel geschreeuwd”, vertelde Miljuschka in De geknipte gast aan ‘Eus’, waar 550.000 mensen naar keken.

Bang voor escalatie

Ze heeft destijds niet geleerd te communiceren en presentatrice en tv-kok het zwaar mee als er een conflict ontstaat. “Ik betrap mezelf er vaak op dat ik het moeilijk vind om bepaalde dingen te zeggen, omdat ik bang ben dat een situatie kan escaleren.”

Paniek en stress

Ze denkt dat een gebrek aan communicatie ook haar huwelijk met Tycho Veldhoen gekost heeft. Met hem heeft ze twee kinderen. “Op het moment dat ik weg ben gegaan bij mijn ex voelde het alleen maar als ultieme paniek, stress en verlies. Ik heb nog nooit zoveel van iemand gehouden als van mijn kinderen. Daardoor voelde het alsof ik ze de veilige en stabiele situatie die ik ze wilde geven, niet kon geven.”

Nu weer gelukkig

Miljuschka is nu al weer een tijd gelukkig met Philip van Ierschot. “Maar ik denk wel dat ik het liever anders had gedaan. Soms heb ik over die tijd nog heel donkere en zware dagen.”

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: De geknipte gast/AD