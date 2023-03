Miljuschka Witzenhausen stond doodsangsten uit na eerste epileptische aanval van dochter Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Miljuschka Witzenhausen deelt bijzonder openhartig over de epilepsie van haar dochtertje. Al sinds haar derde heeft ze last van epileptische aanvallen. ‘Ik kan het me als de dag van gisteren herinneren dat ik mijn driejarige meisje in mijn handen had en doodsangsten voelde’, schrijft ze.