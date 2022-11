Miljuschka Witzenhauzen openhartig over botoxgebruik: “Echt fantastisch”

In haar Instagram Stories is vandaag te zien dat ze wordt opgemaakt en ondertussen gezellig met haar visagist kletst. “Ik laat steeds botox spuiten tegen migraine”, zo vertelt ze haar. “Ja dat is echt fantastisch!” Ze wijst naar de plekken waar ze botox laat spuiten, in haar kaken, slapen, hoofd en achterhoofd. “Als het na drie maanden is uitgewerkt, ga ik weer kruipend over de grond.”

Scheve mond

Helaas voor Miljuschka gaat het niet altijd even goed. Zo heeft ze weleens meegemaakt dat er aan de ene kant van haar gezicht net iets te veel was gespoten. En dat was duidelijk te zien. “Iedere keer als ik lachte had ik een scheve mond. Dus ik dacht: wat is er met me aan de hand?”, zo vertelt ze lachend.

Bron: Instagram