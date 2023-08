Milou uit ‘Boer zoekt vrouw’ deelt verliefd kiekje met haar nieuwe vriend

Inmiddels heeft Milou een nieuwe liefde gevonden. Ze deelt zelfs een zoet kiekje van hen samen op Instagram.

Milou en Bastiaan in ‘Boer zoekt vrouw’

Milou en Bastiaan leren elkaar kennen in het elfde seizoen van Boer zoekt vrouw. In de laatste afleveringen leken de twee de liefde helemaal gevonden te hebben. Het stel plaatste dolgelukkige foto’s en video’s op Instagram en woonde tijdens de coronacrisis zelfs zo’n beetje samen in Zeeland. Toch zetten Milou en Bastiaan na één jaar een punt achter hun relatie.

Nog altijd in Zeeland

Ondanks dat Bastiaan niet voor altijd haar hart heeft kunnen veroveren, is Milou wel nog altijd dol op Zeeland. Ze kan dan ook geen afscheid nemen van het Zeeuwse landschap en woont er nog steeds vanwege het heerlijke ‘vakantiegevoel’. Ze voelt zich er helemaal thuis.

Nieuwe liefde voor Milou

En nu blijkt ze ook nog eens een Zeeuw te hebben ontmoet op wie ze dolverliefd is. “Het is nog pril, maar hij keek geen Boer zoekt Vrouw, dus hij kende me niet”, vertelde ze eerder al aan De Stentor. “Want dat was iets wat ik wel lastig vond als ik een date had: vindt iemand me leuk vanwege dat programma of om wie ik ben? Bij hem is dat in elk geval het laatste.” Op Instagram deelt ze nu voor het eerst een romantisch kiekje van haar nieuwe vlam.

Nieuwe vriendinnen

Nog een grappig detail: ook al hield de liefde tussen Milou en Bastiaan geen stand, ze heeft dankzij Boer zoekt vrouw wel een paar nieuwe vriendinnen. Milou spreekt nog regelmatig met Elise en Madeleen af. De dames schreven alle drie voor dezelfde boer, maar dat weerhield ze er niet van om uiteindelijk ook dikke vriendinnen te worden.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door 𝙼𝚒𝚕𝚘𝚞 𝚁𝚒𝚎𝚝𝚓𝚎𝚗𝚜 (@miloumartina) op 14 Aug 2023 om 9:07 PDT

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door 𝙼𝚒𝚕𝚘𝚞 𝚁𝚒𝚎𝚝𝚓𝚎𝚗𝚜 (@miloumartina) op 14 Aug 2023 om 10:51 PDT

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door 𝙼𝚒𝚕𝚘𝚞 𝚁𝚒𝚎𝚝𝚓𝚎𝚗𝚜 (@miloumartina) op 14 Aug 2023 om 10:58 PDT

Bron: Instagram