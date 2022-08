Miss Bellissima Italiana: zo zag Libera uit ‘B&B vol liefde’ er vroeger uit

Love Reality deelt een foto van Hans’ ex-geliefde uit de oude doos.

Miss Libera uit ‘B&B vol liefde’

Hoewel Hans en Libera al een flinke tijd gescheiden zijn, runnen ze wel nog samen de B&B in Italië. Dus leren kijkers naast Hans ook Libera goed kennen. Ze is niet alleen eigenaresse van de B&B, maar werkt ook als voedingsdeskundige en schoonheids- en welzijnsconsulent. Vroeger deed ze mee aan Miss Forever-verkiezingen en werd ze zelfs verkozen tot Bellissima Italiana.

Breuk Hans en Libera

Hans legde eerder al uit waarom hij en Libera uit elkaar gingen. Samen een drukke B&B runnen bleek een flinke uitdaging. “Vrije tijd hadden we niet meer. Daar is het huwelijk ook mee kapot gegaan. Je was altijd open, behalve tussen kerst en oud en nieuw.” Het was het de laatste jaren ‘allemaal net niet’ tussen Hans en Libera. Dat heeft ze uiteindelijk ‘uit elkaar gedreven’.

Ruzie

Het begon afgelopen week te rommelen in B&B San Jacopo. Libera riep deelneemster Sylvia in de aflevering van vrijdagavond op het matje. Ze hoorde namelijk van haar ex-partner dat Sylvia het toilet op haar kamer niet schoon vond.

Achterbaks

“Ze komt over als een aardige, lieve vrouw,” zei Libera, “maar dit vind ik achterbaks.” Het leek haar vooral dwars te zitten dat Sylvia het achter haar rug om tegen Hans zei. “Ze had het tegen mij moeten zeggen. Ze kent mij nu. Ze zegt steeds ‘I love you’, maar dat moet ze tegen hem zeggen, niet tegen mij. Dat vind ik beledigend.”

Bron: Veronica Superguide