Modeontwerpster Vivienne Westwood overleden

Volgens het bericht overleed de ontwerpster vredig in haar huis in Londen, omringd door familie.

Innovatie en impact

In het bericht staat: ‘Vivienne bleef de dingen doen waar ze van hield, tot het laatste moment, ontwerpen, aan haar kunst werken, haar boek schrijven en de wereld ten goede veranderen. Ze leidde een geweldig leven. Haar innovatie en impact in de afgelopen zestig jaar zijn immens geweest en zullen zich in de toekomst voortzetten.’

Koningin van de Britse mode

Vivienne wordt ook wel ‘de onbetwiste koningin van de Britse mode’ genoemd. Ze was een van de meest vooraanstaande Britse ontwerpers en maakte in de jaren zeventig naam met controversiële punkcreaties. Deze stijl bleef ze altijd behouden in de collecties die ze ontwierp. Ook was ze een uitgesproken klimaatactivist en ging ze altijd voor kwaliteit boven kwantiteit. Eén van haar bekende uitspraken was: “Buy less, choose well, make it last.”

Benoemd door koningin Elizabeth

In 2006 werd Westwood door koningin Elizabeth benoemd tot Dame of the British Empire. En onlangs richtte ze samen met haar zoons en kleindochter The Vivienne Foundation op, een non-profitorganisatie die ‘de erfenis van Viviennes leven, designs en activisme eren, beschermen en voortzetten.’

Bron: RTL Boulevard, Vogue